Mercato OM : Boli joue les intermédiaires pour un « head of football » très trading ?

L’OM cherche toujours son super directeur sportif, « head of football » en langage entrepreneurial, et serait très intéressé par l’ancien manager du SCO, Olivier Pickeu…

Selon Ouest France, l’OM montrerait un intérêt appuyé à l’ancien manager angevin, Olivier Pickeu. Basile Boli qui connait Pickeu depuis longtemps aurait initié les premiers contacts. Le profil « très trading » de l’ancien attaquant plairait particulièrement au président Eyraud. Contrairement à Monaco, son licenciement pour faute grave par le SCO en Avril ne semble pas faire hésiter le club olympien…

Football. Olivier Pickeu vers un prestigieux rebond à Monaco ou à l’Olympique de Marseille ? https://t.co/27AEZcBRfB — Courrier de l’Ouest (@courrierouest) May 28, 2020

Une information sortie hier par la Provence, qui avait interrogé un de ses anciens collaborateurs. Ce dernier avait dressé un portrait très élogieux de Pickeu…

« PICKEU, L’ÉTOFFE D’UN GRAND MANAGER ET QUI FINIRA DANS UN GRAND CLUB EUROPÉEN »

« Pour moi, c’est l’homme idoine pour l’OM, l’homme de la situation. C’est un gros bosseur, un homme de réseaux très influent, un winner, un homme courageux qui n’a pas peur d’affronter les tempêtes, un homme qui défend ses joueurs et son staff contre vents et marées, un trader extraordinaire qui a fait gagner des millions à Angers. Bref, un ancien buteur professionnel qui a l’étoffe d’un grand manager et qui finira dans un grand club européen. À Marseille ou ailleurs… » Un des anciens collaborateurs de Pickeu – source : La Provence