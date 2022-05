Mercato OM : Boubacar Kamara a déjà un accord avec ce top club espagnol?

Selon Todofichajes, Boubacar Kamara aurait trouvé un accord avec l’Atletico Madrid ! Le minot devrait bien quitter l’OM en fin de contrat, totalement libre cet été.

En fin de contrat dans environ un mois, Boubacar Kamara devrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille totalement libre.

L’Atletico Madrid aurait trouvé un accord avec le joueur selon TodoFichajes. Le média espagnol affirme que les deux parties sont parvenus à un accord malgré les sirènes des clubs anglais et italiens. L’officialisation devrait intervenir à la fin de la saison !

« Kamara veut jouer pour le Sénégal… tout est réglé de ce côté là… il attend juste de savoir dans quel club il ira la saison prochaine pour que tout s’emboite bien. Et oui il y a encore des clubs qui discutent par rapport à la sélection. Ça c’est un autre débat ». Daniel Riolo – source : Twitter (02/05/2022)

Mathieu Grégoire, a livré son ressenti sur la situation de Boubacar Kamara qui serait prêt à rejoindre l’équipe nationale du Sénégal au détriment de l’Équipe de France. Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Mathieu Grégoire décrit le Sénégal comme un bon choix de carrière pour le milieu défensif de l’OM.

La sélection du Sénégal est en train de lui concocter un super projet. Si Kamara y va, il y sera au centre pour le futur, rationnellement, je pense qu’il aura plus de chances de l’être qu’en Équipe de France, mais en tout cas, il ne faut pas sous-estimer ce que propose le Sénégal comme plan de carrière. La différence entre les deux nations diminue ces dernières années, le gap publicitaire se réduit, si tu es la tête de gondole d’une grande sélection africaine comme le Sénégal, comme on peut le voir avec Sadio Mané (attaquant de Liverpool et leader du Sénégal) tu peux aujourd’hui exister. Mathieu Grégoire – Source : Débat Foot Marseille (19/04/2022)