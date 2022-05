Mercato OM : Dieng met fin au suspense !

Avec la contreperformance face à Rennes, l’OM voit la qualification pour la prochaine Ligue des Champions s’échapper. La conséquence financière n’est pas anodine, Pablo Longoria pourrait donc être amené à vendre des éléments bankables…

Dans cette optique, l’avenir de Bamba Dieng, jeune attaquant en progression constante, pourrait être vers la Premier League. Mais ce dernier a confié au journaliste de l’Equipe, Bertrand Latour qu’il jouerait encore pour l’OM la saison prochaine. En effet, hier en marge des Trophées UNFP, celui qui a remporté le trophée du plus beau but de la saison de Ligue 1 pour son ciseau face à Strasbourg, s’est confié sur son mercato…

Je serai Marseillais la saison prochaine — Dieng

Bamba #Dieng « Je serai Marseillais la saison prochaine ». #OM — Bertrand Latour (@LatourBertrand) May 15, 2022

Dieng doit mieux contrôler son dernier geste (…) Il y a un petit temps intermédiaire sur lequel il peut progresser — Sampaoli

« Deux aspects par rapport à Dieng. Ils sont propres aux attaquants. La précision il va la retrouver, c’est une aussi une question de maturité. C’est un joueur qui a une bonne frappe. Il doit mieux contrôler son dernier geste. C’est un joueur qui a gêné les défenseurs adverses à chaque fois qu’il a joué. Il a eu le sort du match entre ses pieds, mais c’est grâce à lui. Il s’est créé ces occasions, d’autres n’auraient pas pu faire ça. S’il arrive à comprendre les moments d’un match, quand il faut accélérer, poser des problèmes aux défenseurs… Dans ce second temps du dernier geste, il y a un petit temps intermédiaire sur lequel il peut progresser. » Jorge Sampaoli– Source : Conférence de presse (04/05/22)

« Sur le match face à Lorient, Bamba Dieng c’est le taulier. Déjà il n’est pas titulaire, il a la force de caractère de rentrer dans le match, de remplacer Bakambu rapidement blessé. Il est buteur, passeur décisif… Malgré tout, il a cette capacité à se créer des occasions dans un style que finalement on n’a pas trop à l’OM. Une petite info que l’on glissait dans l’After c’est que Sampaoli estimait manquer d’un style direct de profondeur et Dieng apporte cela. C’est le pari qui aurait pu être gagnant à Rotterdam s’il avait concrétisé ne serait-ce qu’une occasion supplémentaire. Le match aurait été tout autre, son bilan en Coupe d’Europe aussi s’il met un autre but sur les trois ou quatre occasions qu’il a aux Pays-Bas. Là pour le coup, il offre un profil différent que n’a pas Milik mais qu’aurait pu avoir un Bakambu à 100% mais on sait qu’il ne l’est pas. Bamba Dieng, je pose la question mais c’est peut-être le meilleur attaquant de l’OM sur ce sprint final. Si on a un Milik qui revient, peut-être que Bamba Dieng, s’il n’a pas de pépin physique, je pense qu’il pourra être titulaire devant Milik. » Florent Germain – Source : After Marseille (09/05/22)