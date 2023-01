Mercato OM : Bouhafsi confirme pour Vitinha !

Vitinha devrait bien être le prochain numéro 9 de l’Olympique de Marseille ! Mohamed Bouhafsi a confirmé l’information d’O’Jogo sur son compte Twitter.

C’est confirmé pour Vitinha ! Plusieurs médias français commencent à affirmer qu’un accord existe bel et bien entre Braga et l’OM pour le transfert de l’attaquant. Le très bien informé Mohamed Bouhafsi explique dans un tweet ce mardi que le Portugais a effectivement choisi Marseille plutôt que Southampton qui était prêt à payer la clause libératoire. Il devrait bien signer un contrat de 5 ans et demi à Marseille.

🚨🔵⚪️ Accord de principe entre Braga et l’OM pour le transfert de #Vitinha. Le joueur a choisi l’OM plutôt que Southampton. Il prend l’avion pour rejoindre Marseille à 15h15. Contrat de 5 ans et demi. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 31, 2023

[INFO FCM] Vitinha attendu ce soir à 18h à Marseille

L’Olympique de Marseille a bouclé l’arrivée de Vitinha ! Il devrait être le prochain attaquant de l’OM contre 32 millions d’euros comme avancé par Fabrizio Romano et O’Jogo. Selon nos informations, le buteur portugais arrivera à Marseille ce mardi soir à 18h pour passer sa visite médicale. Sauf coup de théâtre de dernière minute, il devrait être marseillais avant la fin du mercato d’hiver !

Confirmation pour Vitinha… il est attendu à Marignane autour de 18h ce mardi 👌✅ #om #mercatom pic.twitter.com/F8Iz5JOjA1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 31, 2023

Vitinha a un profil très Premier League

Alex Ribeiro du média Trivela estime que son profil correspond à ce que les supporters marseillais aiment. Malgré la difficulté du dossier, Pablo Longoria a réussi son coup !

« C’est un jeune joueur très talentueux, devenu l’une des têtes d’affiche du projet de Braga basé sur la formation. Un attaquant très puissant, solide sur ses jambes, très costaud dans les duels avec une grosse frappe de balle pied droit / pied gauche. Un joueur hargneux qui se bat sur tous les ballons et qui donne tout sur le terrain. Il est loin d’être maladroit techniquement mais c’est pas un joueur très à l’aise dans le dribble. C’est pas un fin technicien, il joue plus sur sa puissance et ses qualités athlétiques. C’est pas un joueur « spectacle » mais très efficace. Et il a un côté « grinta », le genre de joueur que les supporters marseillais aiment bien, à 2000% à chaque match. Par contre, je tiens à dire qu’il est très sollicité et que le transfert ne devrait pas être si simple à obtenir parce que Braga n’a pas forcément envisagé de le remplacer jusque là et que d’autres clubs sont dessus. Et il a un profil très « Premier League », donc sûrement des intérêts de la part de clubs anglais et sa clause est fixée à 30M€. » Alex Ribeiro – source : FCMarseille (30/01/2023)