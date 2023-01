Mercato OM : Clauss repousse une grosse offre !

Défenseur de l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss a reçu une offre de la part de l’Atletico Madrid. Le piston droit a refusé de quitter l’OM !

Ancien joueur du RC Lens, Jonathan Clauss a été pisté par l’Atletico Madrid lorsqu’il était dans le Nord. Maintenant à Marseille, il attire toujours les Colchoneros qui ont tenté de le récupérer cet hiver. Sauf que L’Equipe affirme que le défenseur n’a pas donné suite aux deux offres des Espagnols. Clauss aurait fait savoir à l’OM qu’il souhaitait rester à Marseille puisqu’il s’y sent très bien.

Après deux offres de prêts refusées et confronté à la volonté du joueur de rester à l’OM, l’Atlético a abandonné ce lundi la piste menant à Jonathan Clauss https://t.co/TsBpbNcLAZ pic.twitter.com/qzzGKqs5MI — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 30, 2023

Cela fait plusieurs saisons que l’Atletico Madrid suit Jonathan Clauss. Finalement, le piston droit a choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille en provenance du RC Lens. L’Equipe explique ce samedi que l’international français fait toujours partie des cibles des Colchoneros… Si bien que le club espagnol a formulé une offre de prêt avec une option d’achat de 9M€. Le quotidien sportif affirme cependant que cette offre a peu de chances d’aboutir, surtout avec l’importance du latéral dans l’effectif d‘Igor Tudor.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Bouhafsi annonce une nouvelle recrue (En plus d’Ounahi !)

L’Atlético, qui suit depuis longtemps le latéral droit Jonathan Clauss, a fait une offre de prêt à l’OM assorti d’une option d’achat à 9 M€. Elle a peu de chances d’aboutir. https://t.co/8TCmDuZeko pic.twitter.com/WcBKANqkor — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 28, 2023

Entre Pasquini, Florent Ghisolfi et Franck Haise, j’ai franchement eu trois bons coups de téléphone — Clauss

« Où je serai sans Florent Ghisolfi? Je me suis déjà posé la question. Mais s’il n’avait pas été là… je ne sais pas ! Je serais sans doute resté à Bielefeld en Bundesliga. J’ai eu un super feeling en plus. Je crois beaucoup en Dieu, donc je me suis dit qu’il y a eu quelques coups de pouce qui font que je me suis retrouvé à Lens. Il y a eu Florent, mais aussi Alexandre Pasquini, l’analyste vidéo du RCL, que j’ai connu à Quevilly. C’est lui au départ qui prenait de mes nouvelles. C’est lui qui parlait de moi avec le directeur sportif. Je lui ai alors dit qu’il fallait m’appeler (rires). Entre lui, Florent Ghisolfi et Franck Haise, j’ai franchement eu trois bons coups de téléphone. J’ai eu des coaches qui m’ont fait confiance. Lui, c’était plus que cela. Il me parlait de l’équipe de France au bout de six mois alors que je n’avais jamais joué en Ligue 1. Au-delà de ça, après le premier coup de fil qu’on a eu ensemble, pour moi, c’était évident. Je savais que j’allais venir, que Lens soit en Ligue 1 ou non. J’ai eu un feeling avec lui… Sans dénigrer mon père, parce que c’est mon père (rires), j’ai trouvé un deuxième père de famille. Dans sa façon de me diriger, c’était dingue. Je ne sais pas si c’était qu’avec moi, mais je l’ai ressenti comme ça. C’était hallucinant. Je retrouvais mon père dans Franck Haise. » Jonathan Clauss – Source : Foot Mercato (25/12/22)