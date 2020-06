Mercato OM : Les qualités et défauts d’Hassane Kamara ? L’avis de supporters rémois…

Cela va bientôt faire 3 ans que l’OM cherche un latéral gauche pour venir concurrencer Jordan Amavi. Le club olympien aurait jeté son dévolu sur Hassane Kamara, mais la concurrence est forte sur ce dossier. FCMarseille a contacté plusieurs supporters rémois pour en savoir plus sur le joueur de 26 ans…

André Villas-Boas aimerait beaucoup le profil du défenseur du Stade de Reims Hassane Kamara. Selon Footmercato, l’OM aurait déjà entamé des discussions pour tenter de s’acquérir l’ancien joueur de Toulouse. Mais le club marseillais ne serait pas le seul sur le coup, un autre club français aurait même bien avancé sur le dossier. Selon l’Equipe, Nice serait même favori pour accueillir le joueur âgé de 26 ans… Qui est Hassane Kamara ?

Plusieurs supporters rémois nous ont donné leur avis sur l’ancien ailier. @StadeDesRumeurs, qui suit l’actualité du club et publie des infos sur son compte, nous dresse son portrait :

Kamara ? Reims en veut 6 M€

« Hassane Kamara est est à la base un milieu excentré, qui est reconverti arrière gauche depuis quelques années (il a alterné sur les 2 postes). Il a littéralement explosé cette année, poussant Konan sur le banc. Il est infatigable, grosse endurance, et très très rapide. Quand il joue latéral gauche, il a ses qualités offensives d’ailier d’origine qui lui permettent de beaucoup prendre le couloir. Et il ne rechigne jamais à revenir. Côté défauts, parfois un peu brouillon et « foufou ». C’est un joueur qui explose sur le tard même s’il n’est pas très vieux. Il ne lui reste qu’un an de contrat, donc il est en position de force pour négocier. Reims en veut 6 M€, mais pour le moment les offres n’atteignent pas ce montant et auront du mal à y aller vue sa situation contractuelle. C’est sûrement le plus offrant verra son offre acceptée par le Stade de Reims. » @StadeDesRumeurs – source : FCMarseille (18/06/2020)

Kamara a largement le potentiel de progression pour jouer a l’OM

Pour un autre supporter interrogé, Hassane Kamara est « rapide, bon latéral, très bon techniquement en défense et intelligence dans le jeu. » Ce dernier ne lui trouve pas de défaut sur la dernière saison : « J’en trouve pas tellement il a été bon cette saison… » Enfin, un autre fan du SDR voit plutôt Kamara partir en Premier League, Watford serait sur le coup: « Hassane Kamara a largement le potentiel de progression pour jouer a l’OM mais à mon avis je lui conseillerai l’Angleterre… » Reste maintenant à doubler la concurrence, mais sans une vente au préalable cela pourrait s’avérer compliqué…