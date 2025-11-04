Mercato OM : “Boulet, flop…” Luis Henrique très critiqué !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique, traverse une période délicate depuis son transfert à l’Inter Milan. Après avoir brillé lors de son retour sous le maillot phocéen, le Brésilien peine désormais à convaincre en Serie A. Les médias italiens, réputés pour leur exigence, ne lui font aucun cadeau.

Arrivé à l’OM en provenance de Botafogo, Luis Henrique avait mis du temps à s’imposer sur le Vieux-Port. Mais lors de la saison passée, il avait enfin trouvé sa place dans l’effectif olympien, réalisant six premiers mois remarquables sous les ordres d’Igor Tudor. Sa vitesse, sa percussion et sa bonne entente avec les cadres de l’équipe avaient séduit les supporters marseillais.

Avant de quitter la Provence, le joueur de 22 ans a laissé une image positive, symbolisée par son investissement et son attitude irréprochable. Transféré à l’Inter Milan pour environ 23 millions d’euros, bonus compris, le Brésilien semblait prêt à franchir un cap dans sa carrière.

Luis Henrique dans la tourmente à l’Inter

Mais depuis son arrivée en Lombardie, Luis Henrique n’a pas encore justifié les attentes placées en lui. Avec seulement huit apparitions toutes compétitions confondues et aucune action décisive à son actif, il commence à cristalliser les critiques des observateurs italiens.

La Gazzetta dello Sport n’a pas mâché ses mots après la victoire de l’Inter sur la pelouse de l’Hellas Vérone (1-2). Le quotidien a titré : « C’est un boulet. » Une phrase dure, suivie d’un commentaire encore plus sévère sur sa prestation : « Un centre basique pour la tête de Bastoni, puis rien. Il n’essaie jamais de dribbler, pas une seule fois. Et pourtant, l’Inter a dépensé 23 millions d’euros pour qu’il crée de la supériorité. Pour l’instant, c’est un flop. »

Ce jugement illustre la désillusion autour du jeune ailier ou piston, encore loin de ses performances marseillaises. Si son talent ne fait pas de doute, Luis Henrique devra rapidement inverser la tendance pour retrouver la confiance de ses dirigeants et faire taire les critiques qui se multiplient en Italie.

