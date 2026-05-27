Mercato OM : Pierre Sage ne ferme pas la porte, mais…

Invité de L’After Foot sur RMC, Pierre Sage a pris la défense de Habib Beye, passé récemment sur le banc de l’OM dans un contexte tendu. L’actuel entraîneur du RC Lens a également évoqué la possibilité d’un avenir à Marseille, tout en assurant qu’aucun rapprochement n’était envisageable à court terme.

Pierre Sage soutient Habib Beye après son passage à l’OM

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Présent dans L’After Foot sur RMC, Pierre Sage a livré une analyse claire de la situation vécue par Habib Beye à l’OM. L’entraîneur lensois estime que l’ancien coach marseillais n’a jamais bénéficié d’un environnement suffisamment stable pour installer son projet de jeu et travailler sereinement.

« La première période à Rennes, ça prend. La deuxième à Rennes, ça ne prend pas mais il y a une forme d’attentat en interne, je trouve. Et à Marseille, ça s’est joué en trop peu de temps, dans un contexte qui n’était pas bon non plus », a expliqué le technicien de 47 ans sur RMC.

Au-delà des résultats sportifs, Pierre Sage a surtout dénoncé l’étiquette persistante d’“ancien consultant” qui accompagne encore Habib Beye dans le paysage médiatique français. Selon lui, cette image nuit à la reconnaissance de son travail d’entraîneur.

« J’aimerais bien qu’on le laisse un peu respirer et travailler, dans un contexte où il soit tranquille. Et justement, qu’on arrête de dire “l’ancien consultant”, qu’on respecte le fait que ce soit un entraîneur, un homme, et qu’on le laisse pour ce qu’il est aujourd’hui, et pas ce qu’il était hier », a-t-il ajouté.

Un avenir à Marseille écarté pour le moment

Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en 2028, Pierre Sage a également été interrogé sur les rumeurs l’associant au banc de l’OM. Malgré les spéculations autour du futur entraîneur marseillais, l’ancien coach lyonnais a clairement fermé la porte à une arrivée immédiate sur la Canebière.

« Non, car à la fois je ne suis pas prêt (pour l’OM), et eux non plus ne sont pas prêts. On a besoin de tous travailler sereinement avant de se rejoindre peut-être un jour », a-t-il déclaré.

Le technicien a toutefois reconnu comprendre le choix effectué par Habib Beye lorsqu’il avait accepté le défi marseillais en février dernier. « Venir à l’OM, c’était son rêve et c’est le jeu des opportunités. Le timing n’était pas forcément le bon au vu de ce qui se passait, mais malgré tout, l’OM n’était pas dans une situation catastrophique », a confié Pierre Sage.

Dans un contexte où plusieurs noms circulent autour du poste d’entraîneur olympien, dont celui de Bruno Genesio, les propos du coach lensois permettent de clarifier sa position actuelle. Pour l’heure, aucune collaboration entre l’OM et Pierre Sage ne semble envisagée à court terme.