Mercato OM : Ça avance pour le départ de Gerson à Flamengo !

Alors que Pablo Longoria affirme qu’il n’y a toujours pas d’accord avec Flamengo pour le départ de Gerson, le milieu de terrain brésilien aurait bien trouvé un terrain d’entente pour son salaire. D’après le journaliste Julio Miguel Neto, un contrat de 5 ans attend le joueur !

Contractuellement parlant, Gerson est toujours un joueur de l’Olympique de Marseille. Aucun accord n’aurait été trouvé entre le club et Flamengo pour le moment. En revanche, d’après le journaliste brésilien Julio Miguel Neto, Gerson aurait terminé ses négociations avec son ancien club !

Gerson, joueur le mieux payé du Brésil?

En effet, Gerson devrait s’engager pour cinq saisons à Flamengo avec un salaire mensuel proche des 180 000 euros. Un gros salaire qui ferait de lui le joueur le mieux payé au Brésil. Il ne manque plus qu’un accord entre les deux clubs pour officialiser son retour.

Pas d’accord avec Flamengo, un retour de Gerson envisageable

« On est en négociations avec Flamengo. Pour le moment, il n’y a pas d’accord. Le joueur est au Brésil, avec l’accord du club. On ne joue pas à FIFA sur la Playstation. Les joueurs ont un entourage, une vie… Et parfois, tout n’est pas aligné. Des joueurs sont plus adaptés à certains coachs… On a changé beaucoup de choses, de coachs, de joueurs à l’OM… C’est compliqué, pas tout le monde s’adapte à cela. La volonté du joueur est de retourner au Brésil. S’il n’y a pas d’accord, sinon il doit se réincorporer avec le groupe. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

