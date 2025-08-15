Mercato OM : ça avance pour Zhegrova !

MERCATO OM : une offre contractuelle transmise à Edon Zhegrova !

L’Olympique de Marseille accélère sur la piste Edon Zhegrova. L’ailier du LOSC, dans le viseur depuis plusieurs semaines, a reçu une première proposition contractuelle du club phocéen, selon les informations de Foot Mercato.

Interrogé en conférence de presse avant Rennes – OM, Roberto De Zerbi a joué la carte de la prudence :

« Ce n’est pas un de mes joueurs. C’est un joueur fort, mais je ne peux pas en parler. »

Pourtant, en coulisses, le dossier avance vite.

Les contours du deal envisagé

L’OM et le LOSC ont évoqué l’idée d’un prêt avec option d’achat obligatoire, assorti d’une prolongation d’un an du joueur à Lille. Zhegrova, sous contrat jusqu’en 2026, a clairement fait savoir qu’il souhaitait rejoindre Marseille.

De son côté, le LOSC n’est pas dans l’urgence financière après les ventes records de Lucas Chevalier (55 M€ au PSG) et Bafodé Diakité (40 M€ à Bournemouth), mais reste ouvert à la discussion.

Un contrat de 4 ans sur la table

Les dirigeants olympiens ont déjà proposé à Zhegrova un bail de quatre saisons. Auteur de 8 buts et 2 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, l’international kosovar (26 ans) apporterait percussion et créativité dans l’attaque marseillaise.

L’OM espère finaliser rapidement cette recrue offensive pour renforcer l’effectif de De Zerbi avant la fin du mercato.