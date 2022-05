Mercato OM : ça bataille pour recruter Kamara !

Libre en juin, Boubacar Kamara semble avoir l’embarras du choix. Mais ou va signer le minot olympien ? Envoyé en Premier League, en Serie A ou en Liga, ce dernier aurait plusieurs offres en main…

Kamara est au centre des rumeurs. Alors que la chaine italienne 7 Gold affirmait que la Juventus était dans le coup pour recruter le milieu de terrain, le journaliste Ekrem Konur explique que les discussions se seraient intensifiées ces derniers jours avec Aston Villa dans l’optique d’un contrat de 5 ans. Le nom du Milan est aussi évoqué mais le favori annoncé en janvier dernier, l’Atlético de Madrid n’aurait pas dit son dernier mot. En effet selon le journaliste Rudy Galetti, le club de Simeone aimerait boucler ce dossier une fois qu’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions sera acté…

« Atlético / Kamara , après les premiers contacts entre les parties déjà en janvier dernier, le club espagnol pourrait désormais accélérer les pourparlers. La certitude de la qualification pour la prochaine Ligue des Champions peut aider dans la négociation avec le joueur de l’OM, agent libre en fin de saison. » Rudy Galetti – source : Twitter (12/05/2022)

🚨🗣️ #Atleti–#Kamara, after the initial contacts between the parties already in last Jan, the 🇪🇸 club could now accelerate the talks.

📌 The certainty of the qualification for the next #UCL can help in negotiation with the #OM player, free agent at the end of the season.🐓⚽️ https://t.co/AvECRU0kQN pic.twitter.com/CSIm2Dv25M

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 12, 2022