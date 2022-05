Mercato OM : Kamara en discussions avancées pour un contrat de 5 ans en Premier League?

Selon le journaliste Ekrem Konur, Boubacar Kamara discuterait bien avec ce club anglais où un contrat de 5 ans l’attendrait ! Steve Gerrard était venu l’observer il y a quelques semaines en Ligue et aurait donc choisi de passer la seconde !

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à conserver Boubacar Kamara ! En fin de contrat en juin, il terminera la saison à Marseille et devrait s’en aller librement dans un club pour la saison prochaine.

En discussions avec plusieurs clubs, il aurait pris sa décision ! Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, les discussions se seraient intensifiées ces derniers jours avec Aston Villa. Le club qui a déjà récupéré Morgan Sanson la saison dernière apprécierait le rendement de Kamara.

Steven Gerrard, le coach des Vilains était venu voir un match de l’OM il y a quelques semaines. Il semblerait que les performances du minot l’aient convaincu de le recruter. Un contrat de 5 ans l’y attendrait ! Cinq autre clubs auraient un réel intérêt pour Kamara. Depuis plusieurs mois, l’AC Milan ou encore l’Atletico Madrid sont des clubs qui reviennent avec insistance.

🚨EXCL * Aston Villa will hold talks with agents of Boubacar Camara and offer the French star a contract until 2027.

📝 5 teams are interested in the 22-year-old midfielder.

