Mercato OM : ça bouge en Italie pour Balerdi… un gros montant avancé !

Leonardo Balerdi, capitaine de l’Olympique de Marseille, est au cœur de l’attention en ce début de mercato hivernal. Malgré une période compliquée en raison de ses récentes déclarations sur l’arbitrage, l’Argentin reste une pièce maîtresse au sein de l’équipe marseillaise.

Cependant, ses sorties médiatiques acérées ne plaisent pas à tout le monde, et le défenseur central devra veiller à choisir ses mots avec plus de soin, surtout depuis qu’il porte le brassard de capitaine. Cela n’a pas empêché Balerdi de susciter l’intérêt de plusieurs clubs européens, et c’est en Serie A qu’une opportunité pourrait se concrétiser pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Selon le journal italien Il Messaggero, l’AS Roma serait particulièrement séduite par son profil. Ce sont les bons yeux du directeur sportif Florent Ghisolfi, anciennement actif à RC Lens et OGC Nice, qui ont permis d’émerger cette piste.

L’AS Roma vise Balerdi pour cet été ?



Une opération pour l’été ? L’intérêt de la Roma pour Balerdi pourrait se matérialiser lors du prochain mercato estival. Le club romain, toujours en quête de renforts défensifs, se tourne vers le défenseur marseillais, notamment en cas de départ de Evan Ndicka, fréquemment cité en Premier League. Cependant, la tâche s’annonce difficile pour l’AS Roma, qui devra faire face à la concurrence et à l’exigence financière de l’OM.

Le média transalpin précise que la Roma évalue Balerdi à au moins 20 millions d’euros, un montant conséquent pour un club actuellement neuvième de Serie A. Malgré cela, le défenseur, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, pourrait faire l’objet d’une proposition sérieuse.

20M€ pour Balerdi ?

Reste à savoir si Balerdi sera prêt à quitter Marseille pour rejoindre la capitale italienne, surtout si l’OM parvient à se qualifier pour la Ligue des champions sous la direction de Roberto De Zerbi. Le prochain marché des transferts s’annonce donc crucial pour l’avenir du capitaine marseillais.