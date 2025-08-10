Mercato OM : ça bouge pour Jonathan Rowe !

L’ailier anglais Jonathan Rowe, arrivé à l’OM il y a seulement un an, pourrait déjà quitter Marseille. Rennes, actif sur le marché des transferts, suit attentivement sa situation.

L’été pourrait bien être mouvementé pour Jonathan Rowe. Recruté l’an passé par l’Olympique de Marseille pour 14,5 M€, l’ailier anglais de 22 ans sort d’une première saison mitigée (30 matchs, 3 buts, 4 passes décisives), malgré quelques éclairs, notamment face à l’OL.

Récemment sacré champion d’Europe Espoirs avec l’Angleterre grâce à un but décisif en finale contre l’Allemagne, Rowe a vu sa cote grimper sur le marché. Mais l’OM a frappé fort cet été avec l’arrivée record d’Igor Paixao, reléguant l’Anglais à un rôle incertain.

Rowe dans le viseur de Rennes

Selon les informations de Foot Mercato, Marseille ne retiendra pas Rowe à tout prix. Des clubs comme l’Atalanta Bergame, l’AS Roma, Fenerbahçe, Besiktas et plusieurs formations de Premier League suivent son dossier.

En Ligue 1, d’après Foot Mercato, c’est Rennes qui avance ses pions. Après avoir recruté Przemyslaw Frankowski, Valentin Rongier et Quentin Merlin, le Stade Rennais souhaite ajouter un ailier à son effectif. Rowe figure parmi les profils ciblés, même si les discussions sont encore à un stade exploratoire.

Avec un mercato qui se termine bientôt, l’avenir de Jonathan Rowe pourrait se décider dans les prochains jours. Un départ en Bretagne relancerait sa carrière… et permettrait à l’OM de récupérer une belle somme.

