Mercato OM : ça bouge pour la 3e recrue !

À deux jours de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille explore une nouvelle piste au milieu de terrain. Selon les informations de FootMercato, les discussions ont repris avec Angers pour Himad Abdelli, alors que le club phocéen ajuste ses équilibres sportifs et financiers.

Un dossier relancé avec Angers SCO

Le mercato de l’OM pourrait encore s’accélérer. D’après le journaliste de FootMercato Santi Aouna, les échanges entre l’OM et Angers SCO ont repris ces dernières heures pour Himad Abdelli. « Les discussions ont repris entre l’OM et Angers pour Himad Abdelli. Les deux clubs espèrent trouver un accord avant la fermeture du mercato. Himad Abdelli a déjà donné son accord à l’OM. » Une information claire qui confirme l’intérêt marseillais pour le milieu offensif algérien, auteur de prestations régulières en Ligue 1.

🚨🔵⚪️🇩🇿 #Ligue1 | ❗️Les discussions ont repris entre l’OM et Angers pour Himad Abdelli 🔐 Les deux clubs espérent trouver un accord avant la fermeture du mercato 🔐 Comme révélé en exclu sur @footmercato , Himad Abdelli a déjà donné son accord a l’OM Avec @sebnonda… pic.twitter.com/iF0AcGozai — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 31, 2026



Âgé de 26 ans, Himad Abdelli correspond au profil recherché par Roberto De Zerbi, désireux d’étoffer son entrejeu avec un joueur capable de se projeter et de créer entre les lignes. Aucun accord n’est encore acté entre les deux clubs, mais la volonté commune d’aboutir avant la clôture est clairement affichée.

Le départ de Darryl Bakola, un levier financier ?

Ce dossier pourrait être facilité par un mouvement sortant. Le départ annoncé de Darryl Bakola vers Sassuolo, pour un montant évoqué de 10 M€, est susceptible de libérer de la marge financière pour l’Olympique de Marseille. Là encore, aucune officialisation n’a été communiquée par le club, mais cette opération est présentée comme un élément pouvant accélérer la validation du transfert d’Abdelli.

Dans un mercato déjà animé, l’OM reste actif jusqu’au bout pour offrir à De Zerbi un effectif le plus complet possible. À l’approche de la fermeture du marché, le dossier Himad Abdelli s’inscrit pleinement dans cette logique d’ajustement immédiat, sans excès ni précipitation.