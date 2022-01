Après le départ de Jordan Amavi en prêt à Nice, celui d’Alvaro vers le FC Valence semble avancer. Ces économies de salaire pourrait permettre à l’OM de valider sa première recrue…

Même si l’OM pourrait encore payer une partie des salaire de Jordan Amavi et Alvaro, le club va réaliser des économie et donc libérer de la masse salariale. Suffisant pour faire signer une première recrue ? Selon les informations de L’Équipe du Soir, les négociations sont bien avancées avec Cédric Bakambu, qui pourrait rapidement s’engager avec le club marseillais. L’international congolais devra consentir à une sacrée baisse de salaire vis à vis de ses énormes émoluments chinois…

Cette arrivée pose la question de l’avenir d’Arek Milik, pas forcément en réussite ces dernières semaines en Ligue 1 et toujours sollicité en Serie A.

Si aujourd’hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas, on verra — Bakambu

Interrogé par Foot Mercato, l’attaquant international congolais n’avait pas caché son envie de faire son retour en France.

« Aujourd’hui, je privilégie le challenge sportif. J’ai beaucoup voyagé, j’ai bien gagné ma vie, j’ai acquis beaucoup d’expérience. Là, je recherche un projet purement sportif, ici, en Europe. J’ai débuté en Ligue 1 avec Sochaux, mais c’était un peu compliqué parce qu’on jouait le maintien. Donc le contexte était assez particulier. Maintenant, si aujourd’hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas, on verra. En tout cas moi, je ne suis pas focus ou fermé sur un seul championnat que ce soit à l’étranger ou en Ligue 1. Moi, comme j’ai dit précédemment, ça va être plus au feeling, je vais la jouer comme ça » Cedric Bakambu – Source : Foot Mercato

En conférence de presse, le coach n’avait pas hésité à dire qu’il aurait aimé un attaquant de plus.

« Il y a une position de l’entraîneur et la situation du club qui n’a pas pu compléter la totalité de l’équipe. Ce sont des choses qui arrivent et qu’il faut accepter. Nous allons travailler comme ça. Nous aurions aimé un attaquant de plus au regard des incertitudes sur la dernière année de contrat et Caleta-Car. Nous n’avons pas une quantité de joueurs importantes mais nous ferons avec. (…) Amine Harit va beaucoup nous apporter grâce à ses qualités techniques. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/09/2021)