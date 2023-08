Mercato OM: « ça m’embête, mais je crois qu’il faut laisser tomber cette piste ! »

Alors que le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria annonçait que le dossier Alexis Sanchez était refermé, la chaîne ESPN indique que l’international Chilien est sur le point de faire son retour à Marseille. L’un de nos invités du Débat Foot Marseille de la semaine, Jérémy Attali (journaliste et rédacteur en chef Actu Marseille) a évoqué un retour potentiel de l’international chilien.

En conférence de presse la semaine dernière, le président de l’OM laissait clairement entendre qu’un retour d’Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille n’était plus d’actualité.

« En ce moment, si on doit être franc et qu’on analyse l’effectif, sauf la position de latéral droit, on pense que l’on est au complet. On a un effectif où toutes les positions sont doublées. Je considère qu’on est complets, sauf s’il y a un départ de joueur bien sûr », expliquait ainsi le dirigeant marseillais en réponse à une question directe sur le dossier Sanchez.

Alors qu’on pensait donc ce dossier refermé, ESPN vient d’annoncer cette nuit que l’ancien joueur du FC Barcelone va retourner à Marseille.

« Avec Sanchez, l’équipe se transforme complètement »

Pour Jérémy Attali, ESPN ne fait que copier des vieilles rumeurs sorties des médias européens. « Du peu de choses que j’entends, le retour de Sanchez semble très difficile, ce n’est pas même pas lui qui décide mais ses conseiller qui le voit ailleurs. Je n’y crois plus trop », souligne le journaliste. « Cela m’embête car je trouve qu’avec Sanchez l’équipe se transforme complètement. Même Aubameyang que je ne porte pas dans mon coeur qui est trop vieux et qui n’a pas l’hygiène de vie du Chilien, il serait excellent à ses côtés. Je suis un militant de Sanchez, cela m’embête mais je crois qu’il faut laisser tomber la piste. C’est dommage car on trouvera pas beaucoup de joueurs comme lui », ajoute-t-il.