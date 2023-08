Mercato OM : Dernière ligne droite pour le départ d’Under !

Le transfert d’Under dans la dernière ligne droite ? Malgré des négociations qui traînent depuis plusieurs semaines, l’ailier devrait bien rejoindre Fenerbahçe d’après l’équipe.

L’Olympique de Marseille doit vendre pour finaliser son mercato. Et parmi les joueurs qui devraient partir, il y a Cengiz Under. L’ailier turc est convoité par le Fenerbahçe, un accord était proche d’être trouvé il y a plusieurs semaines. Mais les négociations traînent en longueur depuis. Le club stambouliote ne voulant pas répondre aux exigences de l’OM sur le montant du transfert et sur l’étalement des paiements.

Une vente de 15 millions ?

Toutefois, d’après l’Équipe, le départ de Cengiz Under devrait bien se faire. Le montant estimé serait de 15 millions d’euros. Mais l’Olympique de Marseille devra un pourcentage de 20 % à la Roma. Une belle plus-value qui serait faite pour un joueur acheté 8,5 millions d’euros.

Une nouvelle qui devrait ravir Franck Mc Court. Mais l’actionnaire principal de l’OM ne se satisfera pas seulement de cette vente d’Under.

Mercato OM: Franck McCourt « se désespère » et tape du poing sur la table ! – https://t.co/m8ERRlGtAY pic.twitter.com/lm5x0Rncue — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 2, 2023

La Russie, autre option pour Under

Une autre option pour le départ du Turc, le Zénith Saint-Petersbourg qui après le départ de Malcom à Al-Hillal, doit trouver un remplaçant au Brésilien. Après cette vente à 60 millions d’euros, le club russe à de quoi s’aligner pour Under.

🔁 On apprend aujourd’hui que le Zénith St-Pétersbourg serait aussi intéressé par Cengiz Ünder ! 👉 Le club russe souhaite en effet trouver le successeur de Malcom, parti cet été en Arabie Saoudite. 👉 Ünder peut-il viser plus haut que le Zénith ? L’Équipe | #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/NVcpsJWajz — Peuple Olympien (@peupleolympien) August 7, 2023

L’OM ne devrait pas avoir de mal à vendre Cengo. Comme l’avait rappelé Pablo Longoria, Under ne manque pas de prétendants. « Il y a des offres sur la table », avait rappelé le président de l’OM.