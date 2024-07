Rumeurs mercato OM : De Zerbi toujours à l’affût pour Adingra?

Malgré l’arrivée de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi serait toujours attentif à la situation d’Adingra qu’il a bien connu à Brighton.

C’est la fin du feuilleton Mason Greenwood à l’OM. L’ailier anglais a débarqué ce mercredi soir à Marseille et cela pourrait bien enterrer certaines pistes des Marseillais. Cependant, d’après les rumeurs de Topskills Sports UK en Angleterre, Roberto De Zerbi n’a pas oublié Adingra. L’Ivoirien qu’il a bien connu à Brighton serait sa prochaine cible, malgré l’arrivée de Greenwood.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Ce que va rapporter le départ d’Aubameyang…

Mason Greenwood will be in France tomorrow morning to undergo his medical test and then sign his long term contract. 🚨🔵 #TeamOM

5-year contract, €2.5m per year salary.

MUFC will receive package close to €30m % on future sale.

De Zerbi next target is Brighton Adingra,… pic.twitter.com/zLYED43NoY

— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) July 16, 2024