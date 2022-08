Mercato OM : Ça se complique sérieusement pour le départ d’Amavi ?

L’Olympique de Marseille voudrait se séparer de Jordan Amavi. D’après Karim Benani, son départ vers l’Olympiakos se complique sérieusement !

Depuis quelques jours, l’Olympique de Marseille tente de se séparer de Jordan Amavi. Le latéral gauche était proche de signer avec l’Olympiakos, en Grèce. Le journaliste italien Fabrizio Romano expliquait même que son départ était proche d’être finalisé en prêt avec option d’achat.

« L’Olympique de Marseille est prêt à achever le départ de Jordan Amavi alors qu’il rejoint l’Olympiacos en prêt. Accord complet en place, prêt avec clause d’option d’achat non obligatoire. L’accord passe bientôt à l’étape de la signature. » Fabrizio Romano – Source : Twitter (29/08/22)

