Mercato OM : Harit, ça coince entre Leicester et Schalke ?

Alors qu’il espérait un retour à Marseille avant la fin du mercato, Amine Harit pourrait poursuivre sa carrière en Premier League. Leicester a fait de l’international Marocain sa priorité.

Prêté à l’Olympique de Marseille toute la saison dernière par Schalke 04, Amine Harit n’a pas été conservé par la direction marseillaise et est retourné en Allemagne. L’international Marocain serait courtisé en cette fin de mercato. En effet, Leicester aurait entamé des négociations avec le club de la Ruhr. Les Foxes ferait le forcing pour recruter le milieu de terrain qui pourrait se laisser tenter pour un nouveau challenge. Selon les informations de Sky Sport, les dirigeants Anglais réclament un prêt avec option d’achat alors que les allemands demandent un transfert sec. Si plusieurs rumeurs évoquaient un retour d’Amine Harit à l’OM, son avenir semble s’écrire loin de Marseille.

🔴 Mercato : Comme annincé il y à plusieurs jours Amine Harit se dirige vers Leicester. Le Club anglais a fait du Marocain une priorité… — Hakim (@Z_hakos) August 29, 2022

Cependant, le deal n’est pas bouclé car Schalke ne veut as entendre parler d’un nouveau prêt…

🔴 Mercato : Ça coince entre Leicester et Schalke sur les modalités… Le club Anglais souhaite un prêt et Schalke une vente (même à prix revue à la baisse!) mais les négos sont toujours en cours! — Hakim (@Z_hakos) August 30, 2022

Dire que je n’ai pas envie de rester à l’OM serait mentir, car c’est un grand club ! — Harit

Bien qu’il se dirige vers l’Angleterre, Amine Harit avait réaffirmé dans une entretien pour le Dauphiné, son attachement à Marseille. Il expliquait son envie de jouer la Ligue des Champions et sa volonté de s’imposer à l’OM.

« Je me sens bien ici. Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n’ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté. Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. D’autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances (sourire).