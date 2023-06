Mercato OM : ça se confirme aussi en Italie pour Gallardo !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Les discussions entre l’OM et Marcelo Gallardo sont en cours. Le technicien argentin est clairement une des priorités de Pablo Longiria, une information confirmée en Italie.

Alors que plusieurs médias et journalistes français confirment les discussions en cours entre l’OM et Marcelo Gallardo, c’est aussi le cas en Italie. En effet, le journaliste italien spécialisé dans le mercato, Nicolò Schira a tweeté cette nuit: « Premières discussions positives entre Marcelo Gallardo et le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria. El Muneco a donné sa disponibilité pour devenir le nouvel entraîneur de l’OM. »



Ce matin le journal l’Equipe explique que Marcelo Gallardo ne viendra pas sans imposer certaines conditions. Le coach argentin travaille avec un staff technique important, le chiffre d’une vingtaine de personnes est évoqué. De plus, le coach veut avoir son mot à dire concernant les choix sur le mercato. L’Equipe explique que Longoria garde « l’espoir d’arriver à une conclusion dans la semaine. »

Djibril Cissé était sur la Chaîne L’Equipe et a évoqué la possibilité de voir Marcelo Gallardo débarquer à Marseille. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’est pas contre la venue de l’Argentin mais pose une condition ! Avec le jeu proposé par Gallardo, il serait nécessaire de pouvoir compter sur Dimitri Payet !

« Gallardo pratique un jeu de possession, et avec Payet dans son équipe moi je dis pourquoi pas. Gallardo a besoin d’un numéro 10 et Payet peut tenir ce rôle. Je serai content pour Dimitri. Peut-être qu’il y a une dernière danse pour lui. Gallardo jouait 10. C’est le même poste et la même position. Ils arriveront à parler le même langage. Moi, ça me plait », a expliqué l’ancien attaquant sur La Chaîne L’Equipe. A voir si Longoria et l’Argentin trouveront un terrain d’entente !