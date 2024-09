Mercato OM : ça se confirme et ça s’accélère pour Rabiot ! (attendu demain à Marseille)

L’Olympique de Marseille est sur le point de frapper un grand coup ! Les dirigeants marseillais sont en négociations avancées avec l’ancien joueur du PSG Adrien Rabiot. Un accord pourrait être trouvé dans les prochaines heures.

Sans club depuis son départ de la Juventus, Adrien Rabiot n’a pas trouvé de club malgré l’intérêt du Milan notamment. Comme révélé par Fabrizio Romano, le milieu de terrain serait proche de signer à l’OM.

Le journal l’Equipe vient de confirmer cette information en précisant que l’ancien joueur du PSG discute actuellement avec l’OM autour d’un contrat de deux ans. Les négociations sont bien engagées et le club marseillais pourrait même annoncer un accord ce soir.

Selon les informations de La Provence, Rabiot pourrait débarquer à Marseille ce Lundi pour s’engager avec l’Olympique de Marseille.

Rabiot joueur de l’OM d’ici 48h ?

🔵⚪️ Olympique Marseille are confident to get Adrien Rabiot deal done in the next 48 hours, almost there.

Rabiot has opened doors to OM project despite rich proposals from abroad. pic.twitter.com/GfVUzFT9lB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2024