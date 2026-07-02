Mercato OM : ça se confirme pour Amine Gouiri !

Le dossier Amine Gouiri s’annonce comme l’un des plus sensibles du mercato de l’OM. Si la direction sportive et Bruno Genesio souhaitent conserver l’international algérien, le club marseillais sait que l’attaquant pourrait attirer plusieurs offres au cours de l’été.

L’OM veut conserver Amine Gouiri

Le lancement du mercato estival place déjà l’OM face à plusieurs dossiers stratégiques. Alors que la direction travaille à réduire la masse salariale et à équilibrer les finances du club, certains joueurs conservent une place importante dans le projet sportif porté par Bruno Genesio.

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Selon les informations de L’Équipe, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio apprécient le profil de Amine Gouiri. Arrivé comme un élément offensif majeur, l’international algérien de 26 ans fait partie des joueurs que le nouveau staff aimerait conserver malgré le contexte économique qui oblige le club à rester attentif aux opportunités du marché.

Une situation financière qui oblige l’OM à rester à l’écoute

Toujours selon L’Équipe, la politique du club reste dictée par un impératif financier. La masse salariale chargée de l’OM, estimée à près de 160 millions d’euros pour l’exercice 2025-2026, doit être ramenée sous la barre des 100 millions d’euros. En parallèle, le club cherche également à réaliser des transferts afin d’éviter une intervention trop importante de son propriétaire, Frank McCourt.

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Dans ce contexte, le quotidien sportif explique que les premiers joueurs qui recevront des offres jugées pertinentes seront susceptibles de quitter Marseille. Cette réalité concerne également Amine Gouiri, même si le souhait de la direction sportive est de le conserver.

L’intérêt pour l’attaquant algérien ne date d’ailleurs pas d’aujourd’hui. L’Équipe rappelle qu’en janvier dernier, la Juventus avait tenté de recruter Amine Gouiri, sans parvenir à convaincre le joueur ou le club marseillais. Le club italien n’est toutefois pas revenu à la charge au cours de ce mercato estival.

Le dossier Amine Gouiri illustre ainsi l’équilibre recherché par l’OM entre ambition sportive et contraintes économiques. Si le joueur est considéré comme un élément apprécié par Bruno Genesio et Grégory Lorenzi, la direction marseillaise reste consciente que les performances de l’international algérien sont susceptibles d’attirer de nouvelles sollicitations durant le mercato.