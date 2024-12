Mercato OM : ça se confirme pour Badiashile…

L’Olympique de Marseille s’intéresse bien à Benoît Badiashile, défenseur central de Chelsea, et a entamé des discussions pour un transfert. Bien que Chelsea souhaite garder le joueur, notamment en raison de l’estime de son entraîneur, un départ pourrait être envisagé si une offre satisfaisante se présente, avec l’OM comme principal prétendant.

L’Olympique de Marseille semble bien avoir jeté son dévolu sur Benoît Badiashile, le défenseur central de Chelsea, pour renforcer sa défense. Selon des informations recueillies par CaughtOffside, les dirigeants marseillais ont entamé des discussions préliminaires pour attirer l’international français, actuellement en difficulté avec les Blues. Cependant, Chelsea, sous la direction d’Enzo Maresca, ne semble pas vouloir se séparer de Badiashile, malgré ses performances décevantes et un temps de jeu très faible depuis son arrivée en Premier League.

Discussions préliminaires pour attirer l’international français Badiashile

Badiashile, qui avait brillé sous les couleurs de l’AS Monaco, n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau à Chelsea. Le manager de Chelsea, Maresca, semble avoir une haute estime pour le jeune défenseur de 23 ans et envisage de lui accorder plus de temps pour s’adapter à la Premier League. Bien que Badiashile ne soit pas encore au sommet de son potentiel, il pourrait encore se voir offrir des opportunités pour prouver sa valeur à Chelsea. Néanmoins, si une offre intéressante arrivait, le club londonien pourrait accepter de le laisser partir.

En attendant, l’Olympique de Marseille semble être le club le plus déterminé à recruter l’ancien Monégasque. L’OM cherche à renforcer sa défense et pourrait voir en Badiashile une solution pour solidifier son équipe. Après des difficultés en Premier League, un retour en Ligue 1 pourrait offrir au défenseur une chance de relancer sa carrière et de se remettre sur les rails. Même si la Juventus suit également le dossier de près, l’intérêt marseillais paraît actuellement plus concret.

La Juventus aussi dans le coup

Un prêt de Badiashile pourrait être une solution, d’autant que Chelsea dispose d’une profondeur d’effectif pour leur défense avec des joueurs comme Levi Colwill, Wesley Fofana, Axel Disasi et Tosin Adarabioyo. Si le club décidait de se séparer du défenseur français, cela ne perturberait probablement pas leur équilibre. Quant à Badiashile, un départ pourrait lui permettre de se réinventer dans un environnement plus familier et moins compétitif que la Premier League.