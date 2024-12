Mercato OM : Benatia va signer son nouveau contrat !

Medhi Benatia est sur le point de devenir le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, un rôle qui reflète son influence croissante au sein du club. Proche de l’entraîneur Roberto De Zerbi et du président Pablo Longoria, il incarne une nouvelle dynamique ambitieuse visant à renforcer la structure sportive de l’OM.

Selon les dernière s informations de RMC Sport, Medhi Benatia s’apprête à devenir le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille, une évolution logique au vu de son influence grandissante au sein du club. Proche de l’entraîneur Roberto De Zerbi, avec qui il partage une vision et une passion communes pour le football, Benatia est déjà un élément clé des relations entre la direction et le staff technique. Sa nomination, confirmée en interne bien que non encore officialisée, sera accompagnée d’un contrat aligné sur la durée du mandat de De Zerbi, soit environ deux ans et demi.

Benatia, ancien conseiller du président Pablo Longoria, voit dans cette promotion l’opportunité de structurer une politique sportive globale pour l’ensemble du club. Une première étape a été franchie avec le départ de Marco Otero et l’arrivée de Lassad Hasni, signe fort d’un alignement entre la direction sportive et le centre de formation, un point auquel Benatia tenait particulièrement.

Benatia aura un rôle de Directeur sportif

L’ancien joueur de la Juventus va donc signer un contrat d’une durée de deux ans et demi, calé sur celui de Roberto De Zerbi. Le titre de sa fonction n’a pas encore filtré mais celle-ci sera bien celle d’un directeur sportif.

Il poursuivra ainsi sa mission sur le recrutement en étroite collaboration avec De Zerbi et Pablo Longoria. Ce dernier, très sollicité par ses multiples responsabilités internationales, s’appuie de plus en plus sur Benatia pour gérer les affaires quotidiennes et prendre des décisions stratégiques.

S’il admet que son travail est plus complexe qu’il ne l’avait imaginé, Benatia affiche une ambition claire : faire grandir l’OM, le club de son enfance. Son implication et sa relation harmonieuse avec De Zerbi et Longoria pourraient marquer une nouvelle ère pour Marseille, alliant leadership fort et cohérence sportive. L’officialisation de sa nomination ne semble être qu’une formalité.

Récemment interrogé sur RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, Benatia avait évoqué le prochain mercato hivernal : « On va faire un point sur le mercato à venir. Quand on voit les buts qu’on prend, ce sont des cadeaux. On peut changer beaucoup de choses. Les défenseurs qui sont arrivés au mercato sont des joueurs de grande qualité. Si on y croyait il y a trois mois, on y croit encore aujourd’hui. » Marseille devrait donc se montrer actif sur le prochain marché des transferts