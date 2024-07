Mercato OM : L’Equipe confirme pour Bilal El Khannouss !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Déjà annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille cet hiver, le jeune talent marocain Bilal El Khannouss serait toujours une cible du club olympien dixit un journaliste de l’Equipe.

En effet, le journaliste Cyril Olivès-Berthet a présenté les équipes d’Argentine et du Maroc pour les JO, ce dernier a évoqué le cas de Bilal El Khannouss. Il affirme que le milieu de terrain de 20 ans qui évolue en Belgique au KRC Genk est dans le viseur de l’OM et la Lazio. Le belgo-marocain a fait toutes se classes en Belgique, il est international marocain (14 sélections), le milieu de terrain a disputé 51 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, il a marqué 3 buts et délivré 8 passes décisives. Il dispose d’un contrat jusqu’en 2027 et Transfermarkt évalue son transfert à 30M€ !

Bilal El Khannouss réalise de très bonnes performances avec le club de Genk depuis quelques mois. En forme, le milieu offensif attire plusieurs clubs en Europe et notamment l’Olympique de Marseille d’après le média H24Info. Mehdi Benatia pourrait jouer un rôle afin d’attirer le jeune marocain !

D’autres clubs suivent Bilal El Khannouss

Cependant, l’OM n’est pas le seul club qui s’intéressent au profil de Bilal El Khannouss. En effet, le média turc Fanatik expliquait il y a quelques jours que Galatasaray négociait avec lui pour une arrivée au mercato hivernal. D’autres clubs, en Premier League particulièrement, suivent sa progression. On parle de Liverpool ou encore de Tottenham.

Benatia ravi de rejoindre l’OM

L’ex-défenseur marocain de 36 ans s’est montré ravi de revenir à Marseille et ainsi rejoindre le projet olympien en espérant y vivre de grands moments. « De l’eau a coulé sous les ponts. À l’époque, je n’avais pas eu l’opportunité de défendre les couleurs de ce club comme je l’avais imaginé. 20 ans plus tard, on me confie une mission, un challenge. C’est avec un grand plaisir et beaucoup d’humilité que je vais tenter de transmettre ce que j’ai pu vivre et apprendre durant ma carrière. Je suis conscient des enjeux et je mettrai tout en œuvre pour me mettre au service de ce grand club, qu’est l’Olympique de Marseille, » a-t-il publié sur son compte Instagram.