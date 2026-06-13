Mercato OM : ça se confirme pour ce probable retour !

Le mouvement se dessine un peu plus autour du futur encadrement de l’OM. La nomination officielle de Rémy Vercoutre au LOSC renforce la tendance d’un départ de Nicolas Dehon, annoncé depuis plusieurs jours dans le staff de Bruno Genesio, pressenti pour prendre les rênes du club marseillais.

Le LOSC officialise Rémy Vercoutre, Nicolas Dehon se rapproche de l’OM

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Le LOSC a officialisé l’arrivée de Rémy Vercoutre au poste d’entraîneur des gardiens pour la saison 2026-2027. Une décision qui vient remplacer Nicolas Dehon, jusqu’ici en charge des portiers lillois.

Cette annonce conforte les informations publiées ces derniers jours par La Provence et RMC Sport, qui évoquent l’arrivée prochaine de Nicolas Dehon au sein du futur staff de l’OM. L’ancien technicien du club nordiste est attendu aux côtés de Bruno Genesio, pressenti pour devenir le prochain entraîneur marseillais.

Selon ces mêmes sources, Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos, eux aussi en provenance du LOSC, sont également annoncés dans l’encadrement technique olympien.

Une ancienne figure olympienne de retour à Marseille

Le retour de Nicolas Dehon à l’OM aurait une forte dimension symbolique. L’entraîneur des gardiens connaît parfaitement le club pour y avoir travaillé entre 2010 et 2012 au sein du staff de Didier Deschamps.

Durant cette période, il avait notamment accompagné Steve Mandanda, alors capitaine emblématique du club marseillais. Son passage coïncide avec les derniers trophées remportés par l’OM, un contexte qui reste particulièrement marquant dans l’histoire récente du club.

Les supporters marseillais attendent désormais l’officialisation de l’arrivée de Bruno Genesio et de son staff. Le dossier reste toutefois en attente, alors que l’UEFA poursuit l’examen de la situation financière du club phocéen.

En attendant une communication officielle de l’OM, les mouvements observés du côté du LOSC constituent un nouvel indice en faveur du retour de Nicolas Dehon à Marseille.