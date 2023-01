Mercato OM : Ca se confirme pour Dieng !

Comme annoncé à l’entraîneur de l’OM Igor Tudor en conférence de presse hier, le jeune international sénégalais Bamba Dieng (22 ans) sera titulaire en Coupe de France ce samedi face à Hyères. Ce dernier devrait également rencontrer les dirigeants marseillais olympiens pour négocier une prolongation de contrat.

L’avenir de Bamba Dieng devrait se jouer dans les prochains jours. Depuis la reprise du championnat, l’attaquant sénégalais a dû se contenter de deux rentrer en toute fin de matchs. Igor Tudor a pourtant encore expliqué hier qu’il souhaitait lui donner bien plus de temps de jeu lors de cette seconde partie de saison. Il sera ainsi titulaire demain contre Hyères en Coupe de France.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le club va bien rencontrer l’agent de Bamba Dieng au sujet d’une prolongation. Comme le confirme RMC Sport, le club souhaite que l’attaquant sénégalais reste à l’OM.

Dans un entretien accordé à Foot Mercato au mois de novembre, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria est revenu sur l’été difficile vécu par le jeune attaquant. Le dirigeant espagnol explique comment s’est déroulé cette période, également difficile pour le club.

« Le dossier Dieng? Humainement, ce n’était facile pour personne. Quand tu es dans le mercato d’été avec un joueur qui est dans les radars des autres clubs, avec une possibilité de sortie, ce n’est pas facile au niveau mental pour le joueur. Mais ce n’est pas facile non plus pour le club. À partir du moment où le joueur est revenu ici, la situation a changé radicalement. Le joueur a beaucoup progressé et la conséquence, c’est qu’il a récupéré une place dans l’effectif parce que la méritocratie est la chose la plus importante dans la vie. Mais, jouer une compétition avec des mercatos encore ouverts, c’est très compliqué, notamment pour la psychologie des joueurs. Ce n’est pas non plus facile dans la relation que tu as avec un de tes joueurs qui se comporte différemment dans une situation de mercato. Ce n’est facile à gérer pour personne. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)