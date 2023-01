Mercato OM : C’est confirmé pour Konrad !

Auteur d’une saison peu convaincante lors de son premier passage à Marseille, Konrad de la Fuente a été prêté cet été pour essayer de faire ses preuves en Grèce. Le joueur ne s’y est pas imposé et ne va même pas y terminer son prêt.

Le journaliste Giannis Chorianopoulos vient de confirmer le départ de Konrad avant la fin de son prêt : « Konrad de la Fuente quitte l’Olympiacos après 6 mois de prêt, il est de retour à l’OM. »

❗ Konrad de la Fuente left Olympiacos after 6 months on loan and he is back in Olympique de Marseille 🔴🔵@olympiacosfc @OM_Officiel #Olympiacos #OM #TeamOM #MercatOM

