Mercato OM : ça se confirme pour Harit !

Alors que l’Olympique de Marseille poursuit son travail de rééquilibrage de l’effectif, la situation d’Amine Harit est désormais au centre des attentions. Le milieu offensif marocain, longtemps perturbé par les blessures, ne fait plus partie des plans de Roberto De Zerbi et pourrait quitter le club dans les prochains jours.

Selon les informations de L’Équipe, l’ancien joueur de Schalke 04 dispose de plusieurs contacts dans les pays du Golfe, où le mercato reste ouvert malgré la fermeture officielle dans les grands championnats européens. Cette fenêtre tardive pourrait offrir une solution au joueur, qui n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau après une saison 2024-2025 largement compromise par les passages répétés à l’infirmerie.

Une opportunité pour Harit dans le Golfe pour relancer sa carrière !

À 28 ans, Harit doit désormais se relancer. Son temps de jeu à Marseille s’est considérablement réduit, et la concurrence dans le secteur offensif ne lui laisse que très peu de perspectives. Dans ce contexte, un départ vers le Moyen-Orient apparaît comme une option crédible. Contrairement à d’autres joueurs marseillais placés sur la liste des transferts mais réticents à un exil lointain, Harit ne serait pas fermé à cette possibilité.



Toujours selon L’Équipe, aucune offre concrète n’a encore été formulée, mais des discussions existent bel et bien. L’OM, qui cherche à alléger sa masse salariale et à préparer ses prochaines recrues, ne s’opposerait pas à un départ si une solution financièrement viable se présentait.

Pour l’international marocain, le choix est clair : rester à Marseille au risque de s’enliser dans un rôle secondaire, ou franchir le pas vers une expérience à l’étranger. Le marché du Golfe pourrait donc représenter sa dernière vraie chance de rebond avant la fin de sa carrière au haut niveau.