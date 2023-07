Mercato OM : ça se confirme pour Iliman Ndiaye, avec un montant abordable ?

Fabrizio Romano a annoncé l’intérêt de l’OM pour Illiman Ndiaye. Cette piste semble se confirmer et le montant demander par Sheffield United serait accessible.

Selon FootMercato, « l’Olympique de Marseille souhaite recruter Iliman Ndiaye. Des échanges ont déjà eu lieu entre les différentes parties. Courtisé également par des clubs de Premier League, le milieu, qui a été particulièrement brillant en Championship l’an dernier, voit d’un très bon œil l’intérêt des Olympiens. En tant que fan du club phocéen, Ndiaye est très réceptif, à l’écoute et intéressé. » Le journaliste du média spécialisé dans le mercato, Anas Bakhkhar a précisé même lors d’un live : « Il est viscéralement attaché à l’OM, le club fonce sur lui, il veut venir… En plus on parle d’une demande de 15M€ de la part de Sheffield… »

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’Iliman Ndiaye pour le mercato d’été ! Le milieu offensif sénégalais qui évolue à Sheffield United plairait à Longoria d’après Fabrizio Romano. Seulement d’autres clubs ont aussi l’envie de le recruter. Le journaliste précise qu’il a une belle cote en Premier League où Everton l’observe notamment depuis avril dernier.

Crucial days ahead for Iliman Ndiaye’s future. Olympique Marseille want to sign him but… at their conditions. ✨🇫🇷

There also several Premier League clubs in the race including Everton, keen on signing him since April. pic.twitter.com/18LXRDUzRi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023