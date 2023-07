Mercato OM : Retournement de situation, Pablo Longoria ferait tout pour retenir Alexis Sánchez !

Contrairement à ce que qu’annonçait L’Équipe hier soir, l’OM n’aurait pas fait une croix sur Alexis Sánchez. Pablo Longoria aurait proposé un salaire avantageux au chilien et ferait tout son possible pour le conserver.

Pablo Longoria aurait fait de la prolongation d’Alexis Sánchez, une priorité. Selon les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille aurait proposé à Sánchez, un salaire 25% supérieur à celui qu’il touchait la saison dernière et une prime à la signature conséquente.

👉🏼L’OM tente tout pour garder Alexis Sanchez, qui plaît à Marcelino.

Le club a proposé une offre salariale de 25% supérieure par rapport à la saison dernière, en plus d’une prime à la signature conséquente. (RMC) #TeamOM pic.twitter.com/ZZ1CUo4iu3 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 5, 2023

Une information qui contredit l’article de L’Équipe, sorti la veille, qui expliquait que l’OM avait proposé un salaire moins élevé que celui de cette année au Chilien.

L’avis de Marcelino essentiel pour Longoria

Lors de la conférence de presse de présentation de Marcelino, Pablo Longoria a expliqué l’importance de l’avis du coach espagnol dans la décision pour le Chilien :

« Alexis Sánchez, on a beaucoup discuté avec lui, mais aussi avec le coach. On a besoin qu’il analyse l’effectif. On respecte beaucoup ce qu’a fait Alexis chez nous, mais on doit bien analyser le secteur offensif avec le staff, pour voir comment les profils sont complémentaires. »

Toujours selon RMC Sport, l’Asturien aurait validé le profil de Sánchez pour son 4-4-2 et l’OM ferait désormais tout son possible pour pouvoir le conserver.

L’OM va tenter le tout pour le tout

Auteur de 18 buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues, la saison dernière, Alexis Sanchez intéresserait cependant beaucoup de clubs, notamment en Arabie saoudite et en Turquie. À 34 ans, le Chilien hésiterait entre un dernier gros contrat et avoir la certitude de rejouer la Ligue des Champions, ce que ne peut pas lui offrir l’OM.

Si les éléments vont contre l’OM pour le moment, Pablo Longoria ne perd pas espoir. Les prochains jours seront cruciaux pour la saison à venir et le président olympien devrait continuer de travailler sur le dossier Sánchez, pour tenter d’inverser la tendance. En cas d’échec avec « El Niño Maravilla », l’OM pourrait se pencher sur Wissam Ben Yedder, qui intéresse aussi les dirigeants marseillais.