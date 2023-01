Mercato OM : ça se confirme pour Kolasinac !

Sead Kolasinac s’est imposé comme un élément fort depuis son but face à Monaco juste avant la Coupe du Monde. Libre en juin prochain, l’exemplaire défenseur pourrait rester à l’OM…

Dans notre émission Débat Foot Marseille le 9 janvier dernier (voir ci-dessous), notre journaliste Mourad Aerts évoquait déjà cette possibilité : « Kolasinac apporte énormément de satisfactions, Longoria l’aime beaucoup. Il l’aime l’exemple qu’il donne au groupe. il y a une vraie réflexion sur le fait de savoir si l’on continue avec Kolasinac ou pas. Il est là physiquement, l fait toujours son taf à 3000%, sans états d’âme. Il y avait aussi le cas Amavi, et cela ne s’est pas bien passé. Sauf que l’OM veut continuer avec Tudor, même si le coach devrait partir le coach recruté aurait la même mentalité. Le club est très content de Kolasinac et pense à le faire prolonger. » Une information qui se confirme…

Une information confirmé ce jeudi par RMC Sport, « les deux parties ont prévu de se voir très prochainement pour évoquer une prolongation de contrat. Le joueur se sent bien à Marseille, il est épanoui, fan de l’ambiance du Vélodrome, de la vie en Provence et… séduit par les ambitions du club. Il a la sensation d’avoir retrouvé son meilleur niveau et le plaisir de jouer. Aussi bien au sein de l’OM que du côté du joueur, on souffle que l’idée de base est que Kolasinac poursuive son aventure à l’OM. » A suivre…

« On a très bien joué dès l’entame de match, et dès l’entame de la seconde période également on est très heureux de cette victoire. Sur mon but je ne sais pas ce qu’il s’est passé, je ne savais pas que le ballon allait arriver, et après je l’ai vu devant moi et je l’ai pris pour la mettre au fond. je suis très content d’avoir marqué. C’est un bon moment pour moi après le but de Monaco mais aussi pour toute l’équipe car cela nous fait remonter dans les trois premier au classement et c’est pour cela qu’on a gagné aujourd’hui. on est content de repartir fort ! » Sead Kolasinac – Source Prime Video (29/12/2022)

