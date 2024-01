Mercato OM: ça se confirme pour Luis Henrique !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Annoncé de retour dans le championnat brésilien dès cet hiver, Luis Henrique pourrait finalement rester. Alors que Pablo Longoria a loué son comportement, l’Equipe croit savoir que le joueur a inversé la tendance…

En conférence de presse hier à l’occasion de la présentation de Quentin Merlin, Pablo Longoria a fait le point sur la situation de Luis Henrique. « Pour Luis Henrique, la première chose est de le remercier de la manière avec laquelle il est revenu. Il a fait un très bon match contre Monaco. Sa situation est particulière. On croit beaucoup en son potentiel, depuis le premier jour. C’est difficile de s’imposer comme on arrive à 18 ans. Il n’a jamais trouvé de continuité, la saison au Brésil lui a fait du bien. Aujourd’hui encore on discutait. Les portes de l’OM sont toujours ouvertes pour lui. On aura une discussion individuelle avec lui. La position aujourd’hui est qu’on tient à Luis Henrique. Ce qu’il a montré au match et la détermination à l’entraînement ».

Luis Henrique finalement conservé ?

Selon l’Equipe, l’investissement du joueur a été apprécié par Gattuso et son staff. « Luis Henrique a le même profil et il pourrait avoir transformé le sort qui lui était ­réservé (un nouveau départ). Son attitude volontaire depuis son retour de prêt au Brésil et sa prestation face à Monaco ont ­convaincu le staff de le ­conserver. »

#Longoria : « On veut remercier Luis Henrique, il a fait une bonne rentrée à Rennes et un bon match face à Monaco, de la percussion. On croit en son avenir, il a eu du mal à trouver de la continuité ici, la saison au Brésil lui a fait du bien. On discute sur son cas, pour… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 29, 2024



En prêt à Botafogo depuis juillet 2022, Luis Henrique est revenu à l‘OM. Titulaire face à Monaco (2-2) ce samedi, l’attaquant brésilien a réalisé une performance intéressante sur son côté droit. Toutefois, selon Saber Desfarges, le joueur olympien devrait retourner au Brésil avant la fin de ce mercato hivernal.

Accord trouvé pour Henrique avec l’Atlético Mineiro ?

🔹Un accord est proche entre l’OM et l’Atletico Mineiro pour Luis Henrique ! 🇧🇷 Transfert de 6M€ + un pourcentage à la revente. 💰 (@SaberDesfa) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/V04AGuvRbr — Infos OM (@InfosOM_) January 28, 2024

Le journaliste a affirmé ce dimanche dans Téléfoot que la direction marseillaise serait proche d’un accord avec l’Atlético Mineiro pour Luis Henrique. Une transaction estimée à 6 millions d’euros, avec un pourcentage à la revente.

D’après L’Équipe, Pablo Longoria ne devrait pas retenir le Brésilien si un club effectue une proposition comprise entre 6 et 7 millions d’euros.

En attendant, le natif de João Pessoa reste dans le flou. « On ignore ce que Luis souhaite faire, a confié son agent dans L’Equipe. On ignore aussi si l’OM souhaite vraiment son retour, malgré encore un an et demi de contrat. C’est difficile de savoir ce qu’il va se passer. Pour l’instant ce n’est pas clair », a-t-il ajouté.

À noter que Luis Henrique est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025.

