Mercato OM : Ca se confirme pour Pablo Longoria !

Quelques semaines après son départ de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria va rapidement rebondir. Selon les informations du journaliste argentin César Luis Merlo, l’ancien président de l’OM a trouvé un accord avec River Plate pour devenir le nouveau directeur sportif du club argentin. Une information confirmée dans la foulée par plusieurs médias argentins.

D’après César Luis Merlo, River Plate a conclu un accord avec Pablo Longoria pour confier à l’Espagnol la direction sportive du club. Le journaliste précise que Longoria doit arriver dans les prochaines heures en Argentine pour prendre officiellement ses fonctions.

L’information a ensuite été confirmée par Diario Río Negro, qui indique que l’ancien dirigeant marseillais va intégrer l’organigramme de River pour piloter le projet sportif du club. Selon le média argentin, Pablo Longoria travaillera sous la responsabilité de Stéfano Di Carlo, président du club, et d’Enzo Francescoli, figure centrale de la direction sportive.

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River Plate avait déjà officialisé ces dernières semaines son intention de confier un rôle stratégique à Pablo Longoria, présenté comme le futur patron du projet football du club. TyC Sports précisait alors que l’Espagnol, tout juste parti de Marseille, devait prendre en main la planification sportive globale de River.

Âgé de 39 ans, Pablo Longoria sort d’un long cycle à Marseille, où il avait d’abord été nommé directeur sportif en 2020 avant de devenir président de l’OM en 2021. Son départ du club phocéen avait été acté en mars dernier.

Avec cette arrivée, River Plate mise sur un profil expérimenté du football européen pour restructurer son organisation sportive. Selon plusieurs médias argentins, Longoria aura un rôle central dans le recrutement, le scouting et la structuration du projet sportif du club.