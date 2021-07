Mercato OM : Ça se confirme pour Pol Lirola !

Le retour de Pol Lirola semble se confirmer ! Des médias italiens affirmaient qu’un accord avait été trouvé ce mardi. La Provence confirme qu’une nouvelle offre a été transmise selon l’entourage !

L’Olympique de Marseille a vécu une série de signatures ces derniers jours. Le club a officialisé huit recrues en l’espace de deux semaines ! Pablo Longoria affirmait en revanche en conférence de presse qu’aucune arrivée ne serait officialisée sans une vente.

UNE NOUVELLE OFFRE QUI A CONTENTE LA FIORENTINA?

Pourtant, selon les informations de plusieurs médias italiens et notamment de Fabrizio Romano, l’OM est tout proche de signer le retour de Pol Lirola. Le latéral droit est sous contrat avec la Fiorentina mais a explicité son envie de revenir à Marseille à de nombreuses reprises.

La Provence confirme qu’il y a eu une nouvelle offre de la part de l’OM au club italien. C’est en tout cas ce que l’entourage du joueur leur a confié. Cette offre aurait-elle suffit à convaincre la Fiorentina de laisser filer le défenseur de 23 ans?

Dans l’entourage du Catalan, on assurait juste hier soir qu’une nouvelle offre avait été émise. Celle qui fait la différence ? Ça y ressemblait, en tout cas @lirola_kosok #MercatOM #TeamOM #OM https://t.co/gxhURGfKsq — La Provence OM (@OMLaProvence) July 21, 2021

Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif — LONGORIA

En conférence de presse mardi dernier, Pablo Longoria a été questionné sur le dossier Pol Lirola, de retour à la Fiorentina après un prêt concluant à l’Olympique de Marseille.

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)