Arek Milik devrait rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. En revanche, Dario Benedetto pourrait quitter le club marseillais pour rejoindre Sao Paulo. Ainsi, Pablo Longoria ciblerait un buteur brésilien…

Benedetto pourrait changer d’air lors de ce mercato estival. Pablo Longoria devra donc recruter une doublure à Arek Milik, Dieng étant encore un peu juste pour assumer ce rôle là. Alors que la piste Giovanni Simeone (26 ans) semble être la plus chaude, le board marseillais aurait des vues sur un buteur brésilien de Premier League. En effet, d’après les informations de Mundo Deportivo, l’OM suivrait Willian José, buteur de la Real Sociedad prêté cette saison à Wolverhampton. L’auriverde n’a pas convaincu en Angleterre, et totalise un bilan plus que moyen, avec seulement un but en 17 matchs joués. Selon le média catalan, il aimerait prendre son temps concernant la décision pour la suite de sa carrière.

Willian José déjà pisté dans le passé

A LIRE : Un club anglais suit toujours Caleta-Car, la volonté de Longoria pour Lirola, les pistes Almada – Adli toujours d’actualité… Les 3 infos OM de ce mardi !

Son nom a déjà été associé à l’Olympique de Marseille, lors du dernier mercato hivernal. Cependant, avant de recruter, il faudra sûrement dégraisser une légère partie de l’effectif. Pour rappel, huit joueurs se sont déjà engagés cet été, en faveur du club olympien.

Pablo Longoria a confirmé en conférence de presse mardi dernier, le besoin de vendre .

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

J’espère être ici la saison prochaine — Benedetto

A lire : La victoire 3-1 de l’OM face au Servette, les recrues régalent !

Malgré les rumeurs à son égard, Dario Benedetto aimerait rester à l’OM :

« Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine » Dario Benedetto— Source: La Provence (16/07/21)