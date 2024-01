Mercato OM : Ça se confirme pour Renan Lodi, 20M€ bientôt dans les caisses?

L’Olympique de Marseille pourrait faire un gros coup cet hiver avec le départ de Renan Lodi ! Fabrizio Romano affirme que les négociations continuent entre l’OM et Al Hilal !

Après un début de saison décevant, Renan Lodi pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille ! Le Brésilien est suivi par Al Hilal, club saoudien qui serait prêt à mettre une grosse somme d’argent pour le récupérer. Le latéral gauche pourrait rapporter près de 20M€ à l’Olympique de Marseille malgré des performances moyennes voire médiocres !

🚨🔵🇸🇦 Al Hilal want to advance on Renan Lodi deal in the next couple of days as they hope to close the deal soon.

Negotiations with Olympique Marseille continue and keep advancing. pic.twitter.com/D3bPdXQscL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2024