Mercato OM : ça se confirme pour Rulli avec Manchester City

Le départ de Gerónimo Rulli vers Manchester City semble prendre de l’épaisseur. L’agent du gardien argentin a confirmé l’existence de discussions avec le club anglais en publiant une story Instagram depuis les bureaux des Citizens.

Des négociations désormais confirmées

Le dossier Gerónimo Rulli avance. Selon les informations de Foot Mercato, l’agent du gardien de l’Olympique de Marseille a lui-même confirmé les négociations en cours avec Manchester City.

Ce samedi, le représentant de l’international argentin a publié une story Instagram depuis les bureaux du club anglais. Un élément qui confirme que des échanges ont bien lieu entre les différentes parties, même si aucun accord définitif n’a encore été annoncé.

Manchester City avait déjà identifié Rulli comme sa priorité pour occuper le rôle de gardien numéro deux la saison prochaine.

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City cherche le remplaçant de James Trafford

Le club anglais souhaite renforcer son effectif après le départ de James Trafford à Leeds. Dans cette optique, le profil de Gerónimo Rulli aurait été retenu par les dirigeants mancuniens.

Son expérience internationale et son vécu au plus haut niveau pourraient correspondre au rôle recherché par les Citizens. Les discussions semblent désormais concrètes, mais le montant d’un éventuel transfert et les conditions exactes de l’opération ne sont pas précisés.

Un départ important à gérer pour l’OM

Un transfert de Rulli obligerait l’OM à revoir rapidement sa hiérarchie au poste de gardien. Le club marseillais doit déjà gérer plusieurs mouvements durant ce mercato et cherche à réduire sa masse salariale avant de poursuivre son recrutement.

Le départ de l’Argentin pourrait ainsi permettre à Marseille de récupérer une indemnité de transfert et d’alléger ses charges. Il créerait néanmoins un besoin immédiat dans un secteur particulièrement sensible.

À ce stade, les négociations avec Manchester City sont confirmées, mais l’opération n’est pas encore officiellement conclue. Les prochaines heures pourraient être décisives pour l’avenir du gardien de l’OM.