Mercato OM : Un grand d’Europe sur Ounahi, une belle somme en vue pour Marseille ?

Le FC Barcelone étudierait la piste Azzedine Ounahi pour renforcer son milieu de terrain après la blessure de Frenkie de Jong. Selon la presse espagnole, l’ancien joueur de l’OM figure parmi les profils suivis, sans qu’aucune démarche concrète n’ait encore été engagée.

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Ounahi étudié par le FC Barcelone

L’avenir d’Azzedine Ounahi pourrait de nouveau intéresser l’Olympique de Marseille. Selon des informations relayées par Le Phocéen, le milieu marocain figure parmi les joueurs étudiés par le FC Barcelone pour renforcer son entrejeu.

Le club catalan cherche une solution après la grave blessure de Frenkie de Jong, victime d’une rupture du ligament latéral interne du genou droit durant la Coupe du Monde 2026. Son retour ne serait pas attendu avant le mois de novembre.

Dans ce contexte, le Barça évalue plusieurs options. Ounahi aurait retenu l’attention des dirigeants catalans après ses bonnes performances avec Gérone et la sélection marocaine.

Aucun mouvement concret à ce stade

Le milieu de terrain de 26 ans séduit notamment par sa qualité technique, sa capacité à casser les lignes et sa connaissance de la Liga.

Sa cote aurait également progressé après ses prestations avec le Maroc lors de la Coupe du Monde 2026. Le FC Barcelone l’aurait ainsi intégré à sa liste de joueurs suivis pour compenser l’absence de Frenkie de Jong.

Pour le moment, cette piste reste toutefois au stade de l’intérêt. Aucune offre, aucun accord et aucune négociation avancée ne sont annoncés entre Barcelone et Gérone.

Jusqu’à 7,5 M€ pour l’OM ?

Un éventuel transfert d’Azzedine Ounahi représenterait également un enjeu financier important pour l’OM.

Lors de son départ vers Gérone, Marseille aurait conservé une clause correspondant à 30 % du montant d’une future revente. La clause libératoire du joueur serait fixée à 25 millions d’euros.

Dans l’hypothèse d’un transfert conclu à ce montant, l’OM pourrait donc percevoir jusqu’à 7,5 millions d’euros. Il s’agit néanmoins d’un calcul théorique, puisqu’aucune offensive concrète du FC Barcelone n’est signalée à ce stade.

La situation du milieu marocain reste donc à surveiller. En cas de mouvement important cet été, Marseille pourrait profiter indirectement de la montée en valeur de son ancien joueur.