Mercato OM : ça se confirme pour un départ de Milik cet été !

Dans les colonnes du journal L’Équipe, le mois dernier, Milik laissait déjà clairement entendre que son objectif était de rejoindre un grand club européen dès que possible : « Je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. » En effet selon les informations du quotidien sportif français, un accord de revente immédiate pour 12M€ existe bien entre le joueur et les dirigeants marseillais. Et sauf retournement de situation, l’ancien avant-centre de Naples devrait bien faire jouer cette clause cet été. La Juventus serait à l’affût dans ce dossier.