Mercato OM : ça se confirme pour Zaha !

Il y a quelques jours, on évoquait l’intérêt de l’OM pour Wilfried Zaha. Selon les informations de RMC Sport, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est bien intéressé par le profil de l’attaquant de Crystal Palace proposé au PSG il y a quelques semaines.

Le mercato de l’OM devrait un nouvelle fois être très agité cet été. Selon les informations de RMC, l’Olympique de Marseille est bien intéressé par le profil de Wilfried Zaha (30 ans).

L’attaquant de Crystal Palace sera en fin de contrat en juin prochain. Le club marseillais devra répondre aux exigences salariales élevées du joueur pour tenter de le convaincre, d’autant que Crystal Palace espère toujours le prolonger en doublant son salaire.

A lire aussi : Mercato OM : Longoria intéressé par un joueur du Bayern pour concurrencer Clauss?

Zaha libre, mais des exigences salariales élevées

On apprend également que l’international ivoirien (7 sélections) a été proposé il y a quelques semaines au PSG et à l’OM et qu’Arsenal et Chelsea sont intéressés également par celui qui a inscrit six buts et délivré deux passes décisives en 24 matchs de Premier League cette saison.

Wilfried Zaha a évolué la quasi totalité de sa carrière à Crystal Palace. Il serait également sollicité par des pays du Golf. Les Saoudiens d’Al Nassr ont ainsi fait une offre. Le club d’Al Sadd serait également prêt à offrir un contrat de quatre ans avec une grosse prime à la signature.

A lire aussi : OM : Une très bonne nouvelle pour Amine Harit !