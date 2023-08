Mercato OM: Accord total pour ce nouveau départ ?

Alors que Pablo Longoria cherche encore a recruter un ailier gauche et un latéral polyvalent, le président olympien continue son dégraissage. Après le départ d’Under vers la Turquie, c’est une recrue hivernale qui devrait filer en prêt !

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Ruslan Malinovskyi n’entre pas dans les plans de Marcelino. Alors que l’OM avait trouvé un accord avec Besiktas, le milieu offensif a donné sa préférence à un retour en Serie A, il devrait se concrétiser. En effet selon le journaliste Nicolò Schira, « Ruslan Malinovskyi se rapproche du Genoa en provenance de l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. »

Ruslan #Malinovskyi is getting closer to #Genoa from #OlympiqueMarseille on loan with option to buy. #transfers #OM #TeamOM https://t.co/zjK6wbwRjZ

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 16, 2023