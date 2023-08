OM : Les probables titulaires face au Panathinaïkós

Le match le plus important de la saison arrive pour l’Olympique de Marseille ce mardi. Après la contre performance lors du match aller, l’OM s’est rassuré en battant Reims 2-1 ce week-end. Pour ce match capital pour l’avenir européen du club, Marcelino pourrait procéder à quelques changements…

Le calendrier de l’OM est chargé lors de ce mois d’août. Gagner avec deux buts d’écart, ce sera l’objectif des hommes de Marcelino ce mardi contre le Panathinaïkós. Pau Lopez sera titulaire dans les buts, les latéraux Clauss et Lodi ne devraient pas non plus bouger, tout comme Gigot dans l’axe. Balerdi devrait faire son retour après son match de suspension purgé face à Reims en Ligue 1.

Au milieu, Kondogbia est suspendu suite à son carton rouge du match aller, Guendouzi pourrait le remplacer sauf si Marcelino insiste avec Veretout et dans ce cas le duo de la saison dernière avec Rongier serait reconstitué. Sur les côtés, Sarr devrait retrouver le onze côté droit d’autant que le jeune Mughe a reçu un coup sur la cheville samedi, Harit pourrait fêter sa première titularisation à gauche. Devant, Vitinha pourrait débuter, reste à savoir si Aubameyang l’accompagnera sur le front de l’attaque.

Le onze probable face au Panathinaïkós

Lopez

Clauss Balerdi Gigot Lodi

Sarr, Guendouzi (ou Veretout), Rongier Harit

Aubameyang Vitinha

À LIRE AUSSI : OM : Kondogbia suspendu, Marcelino confirme un autre absent face au Pana !

À LIRE AUSSI : OM : Marcelino ne veut pas penser au mercato !

Marcelino : « Demain est un match décisif »

Un OM pas encore prêt qui devra aller chercher la qualification dans son antre. En conférence de presse, Marcelino ne s’est pas montré inquiet : « Je suis toujours optimiste, toujours. Si l’entraîneur est pessimiste, il transmet son pessimisme à ses joueurs. Nous avons les qualités, même si ce sera difficile, de gagner et de se qualifier. J’en suis sûr. ».

#Marcelino: « Je suis toujours optimiste, toujours. Le pessimisme se transfert aux joueurs. On a la capacité de se qualifier demain » #OMPAOFC #ConfOM pic.twitter.com/1E4PArzKs2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 14, 2023

Mais il est pour autant prudent et sait que demain ce sera un match difficile. « Nous savons que demain c’est un match décisif pour continuer dans cette compétition. L’adversaire aura le ballon à certains moments. À nous de faire en sorte que ça arrive le moins possible. Chaque fois que nous l’aurons, nous devrons être dangereux. Nous devrons être une équipe équilibrée, la patience et la persévérance nous aiderons à gagner. »