Mercato OM : ça se précise pour la seconde recrue !

L’OM a déjà officialisé l’arrivée de Cédric Bakambu, une seconde recrue est attendue et tout semble être bouclé pour voir débarquer ce défenseur gauche…

En effet, selon le journaliste anglais Connor Humm, Sead Kolasinac, le défenseur d’Arsenal, devrait rapidement conclure un accord avec l’OM. Son arrivée à Marseille ne peut pas être remise en question par l’interdiction de recrutement prononcée par la FIFA.

« Sead Kolašinac est sur le point de conclure son arrivée à Marseille. Leurs sanctions de transfert ne seront pas affectées à cette fenêtre de janvier. Leur option d’achat de Mattéo Guendouzi cet été ne sera pas non plus impactée car l’accord a déjà été conclu entre les deux clubs. » Connor Humm – source : Twitter (16/01/2022)

