Duje Ćaleta-Car est l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’Olympique de Marseille. Le défenseur central croate pourrait être amené à partir cet hiver. Il aurait récemment été proposé à Naples.

Avec Boubacar Kamara, Duje Ćaleta-Car est l’un des joueurs les plus susceptibles de quitter l’Olympique de Marseille cet hiver. En effet, le défenseur central croate est l’une des valeurs marchandes les plus élevées de l’effectif olympien et Pablo Longoria a fait savoir qu’il ne le retiendrait pas en cas d’offre jugée satisfaisante. Arrivé à l’été 2019 pour un montant de 19 millions d’euros, un départ de Duje Ćaleta-Car permettrait à l’OM de soulager ses finances, sous tensions depuis plusieurs mois.

Après un transfert avorté du côté de Liverpool l’hiver dernier, Duje Ćaleta-Car aurait une nouvelle fois pu rallier l’Angleterre l’été dernier puisque Wolverhampton était grandement intéressé. Toutefois, le club s’était opposé à un départ. Cet hiver, c’est une nouvelle écurie anglaise qui piste le défenseur olympien. Les dirigeants de Newcastle feraient de Duje Ćaleta-Car l’une de leurs priorités.

Ćaleta-Car prêté à Naples ?

L’OM le sait, il devra vendre avant d’envisager une arrivée cet hiver. De ce fait, les dirigeants olympiens tenteraient donc de proposer son défenseur central partout en Europe.

À en croire les informations révélées par Foot Mercato, Duje Ćaleta-Car aurait cette fois été proposé loin de l’Angleterre, du côté de Naples. Si le club italien préférerait le profil du Lillois, Sven Botman, il pourrait être enclin à proposer un prêt à l’OM pour s’attacher les services du croate. Une proposition qui ne conviendrait pas à l’OM sur le plan financier.

De ce fait, Foot Mercato rajoute que Pablo Longoria souhaiterait inclure une option d’achat obligatoire. Naples ne serait pour l’instant pas emballé par cette option. Une chose est sûre, Duje Ćaleta-Car ne manque pas de convoitises et son départ cet hiver semble de plus en plus inévitable.

Caleta Car est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale — Sampaoli

« Il faut voir si Caleta Car est capable de continuer à enchaîner les matchs. Il est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale mais on va analyser, après une exigence très importante lors d’un match contre le PSG, voir comment il est. Mais c’est très important pour nous, avec un effectif réduit et un calendrier chargé, de récupérer des bons joueurs comme Caleta-Car. (…) Nous avons parlé comme lui, et on lui a expliqué comment on voulait qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement. On a fait un travail spécial avec lui au niveau vidéo. Le talent, il l’a, c’est pour ça qu’il est international. Il s’est bien adapté, il a progressé, il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l’équipe. Il s’en est bien sorti, il a joué des matchs difficiles. Et ça nous aide de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale. C’est une bonne chose. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)