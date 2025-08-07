Mercato OM : Ca va enfin bouger pour Ounahi ?

MERCATO OM — Azzedine Ounahi, vers un retour au Panathinaïkós ? De retour à l’OM mais sans perspective claire, Azzedine Ounahi pourrait bien rebondir là où il avait brillé : au Panathinaïkós. Le club grec, boosté par une belle vente, envisage de revenir à la charge.

Après une saison convaincante en prêt au Panathinaïkós, Azzedine Ounahi reste en attente d’un nouveau point de chute. À l’OM, le milieu marocain est aujourd’hui cantonné au loft et n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Mais son passage en Grèce n’a pas laissé indifférent.

Le Panathinaïkós veut réactiver la piste Ounahi

Élu meilleur joueur du Panathinaïkós par les supporters la saison passée, Ounahi avait su retrouver sa créativité et sa forme sous les couleurs du club grec. Malgré leur volonté de le conserver, les dirigeants héllènes n’avaient pas pu lever l’option d’achat en fin de saison. Mais selon Foot Mercato, le Pana n’a pas totalement tourné la page.

Boostés par la vente imminente de Geórgios Vagiannídis au Sporting CP pour environ 15 millions d’euros, les Verts envisagent un retour offensif sur le dossier. Pour le moment, aucune offre officielle n’a été transmise, mais le club grec se positionne en embuscade.

Du côté de l’OM, Ounahi a déjà refusé une offre du Spartak Moscou, tandis que Girona a proposé une somme jugée insuffisante par les dirigeants phocéens. Le prix fixé reste à 12 M€. Avec un mercato encore long, la porte reste ouverte à un nouveau départ pour l’international marocain.

