Mercato OM : Cardoze dévoile la promesse non-tenue de l’agent de Kamara !

Parti pour Aston Villa totalement libre ce lundi, Boubacar Kamara ne rapportera aucun argent à son club formateur, l’Olympique de Marseille. Le directeur de la communication, Jacques Cardoze, affirme que l’agent du joueur avait promis à Longoria qu’il ne partirait pas libre.

Ce lundi a été officialisé le départ de Boubacar Kamara vers Aston Villa ! Libre de tout contrat, le minot a fait ses valises pour l’Angleterre et a rejoint le club 14e de Premier League où évoluent notamment les Français Morgan Sanson et Lucas Digne.

L’agent de Kamara a promis qu’il ne partirait pas libre

Le néo-international français a négocié durant du mois et a fait duré le suspens concernant son avenir. Un espoir a commencé à renaître au cours de l’année, surtout en voyant la trajectoire que la saison de l’OM prenait et la possibilité de jouer la Ligue des Champions.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Le plan de l’OM pour Strootman !

Jacques Cardoze était sur BFM Marseille et a notamment été questionné sur le départ de Boubacar Kamara. Le directeur de la communication a confirmé que l’agent du joueur avait contacté Pablo Longoria le jour de Noël pour lui dévoiler une promesse qu’il n’a pas tenue…

« Je crois pouvoir dire aujourd’hui qu’il y avait trois propositions de contrat, avec des formules très différentes, dont une où le salaire était très très élevé. Kamara a été respecté par Pablo Longoria, respecté par le club. […] Ce que je peux vous révéler, c’est que le jour de Noël, Pablo Longoria a reçu un coup de téléphone de l’agent de Kamara lui promettant qu’il ne partirait pas libre. Ça n’a rien à voir avec le joueur, il a fait une saison remarquable jusqu’à la dernière minute. Mais d’un point de vue club, on est forcément déçus. Pendant la saison, on s’était demandés si un très grand club allait se positionner, auquel cas on n’aurait peut-être pas eu les moyens de lutter. Aujourd’hui, je pense qu’on peut avoir des regrets » Jacques Cardoze – Source : BFM Marseille (23/05/22)