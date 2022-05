Mercato OM : Le plan de l’OM pour Strootman !

Considéré comme indésirable depuis son arrivée à l’OM, Kevin Strootman, diminué par des blessures, a vécu une saison compliquée du côté de Cagliari. Les médias italiens annoncent que le néerlandais va revenir à Marseille à l’issue de son prêt lors du mercato estival mais ne devrait pas s’éterniser sur la Canebière. Pablo Longoria souhaiterait trouver un accord avec les représentants de Strootman pour une résiliation de contrat.

Le parcours de Kevin Strootman à Cagliari a été très compliqué. Souvent blessé, le joueur qui appartient à l’OM a bénéficié de peu de temps de jeu avec seulement 11 matchs cette saison. Le club italien, relégué en Série B, a décidé de mettre un terme au prêt du milieu de terrain. A son retour à Marseille, RMC Sport précise que les dirigeants olympiens veulent négocier pour résilier son contrat.

Pour rappel, Kevin Strootman avait signé pour 25 millions d’euros, en 2018 un contrat de cinq ans assorti d’un salaire mirobolant à hauteur de 500 000 euros par mois. Un transfert qui s’est révélé être un échec pour l’OM et ses finances.

Résiliation à venir pour Strootman ?

Auteur de prestations plus que défaillantes, les dirigeants de Cagliari n’auraient pas du tout l’intention de recruter le milieu de terrain. Il va donc revenir à Marseille et redevenir un casse-tête pour Pablo Longoria.

La situation semble compliquée pour toutes les parties, surtout avec un salaire aussi imposant. Pour tout arranger, le journaliste Nabil Djellit proposait déjà en novembre dernier de résilier son contrat, comme l’OM l’avait fait pour Mitroglou notamment.

« Non, mais il faut le résilier Strootman. Marseille paye déjà 50 % de son salaire à Cagliari. Ils ont réussi à l’exfiltrer. Ils l’ont payé très cher, mais il faut voir ça avec Jacques-Henri Eyraud. Je n’ai rien contre Strootman, on lui propose un contrat à l’OM alors qu’il s’était fait deux fois les genoux à Rome. À l’échelle de l’OM, je crois que c’est le deuxième transfert le plus important derrière Payet. Le deuxième transfert le plus important d’un des trois plus grands clubs français de l’histoire du football français. C’est un accident industriel majeur. Je ne souhaite pas la même chose à Gerson, mais bon, c’est pareil, c’est plus de 25 millions d’euros et pour l’instant il est neutre. » Nabil Djellit— Source: La Chaîne l’Equipe (11/11/2021)

Le chantier de l’OM commence à peine et il y a déjà beaucoup de tractations et de rumeurs en vu du mercato estival. Pablo Longoria doit travailler d’arrache pied pour bâtir une équipe compétitive pour refaire une bonne saison et bien figurer en Ligue des Champions.

